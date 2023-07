Ochotnicy z akcji "Trenuj jak żołnierz" złożyli w Toruniu przysięgę [zdjęcia]

- Naszym celem jest szerokie przeszkolenie środowiska cywilnego oraz budowanie potencjału rezerw Wojska Polskiego. To projekt dla wszystkich, którzy chcą zrobić w życiu coś więcej i chcą być współodpowiedzialni za bezpieczeństwo kraju - wyjaśnia podporucznik Milenia Kulińska, oficer prasowy z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.

„Trenuj jak żołnierz” to rozszerzona wersja projektu „Trenuj z wojskiem”.

Szkolenie „Trenuj jak żołnierz” zakończyło się złożeniem przysięgi wojskowej w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia i wejściem ochotników do rezerwy pasywnej. Przystąpiło do niej 54 ochotników spośród 55 uczestniczących w akcji. Były to osoby w wieku 18-55 lat, z obywatelstwem polskim, bez przysięgi wojskowej i kategorią zdrowia „A” lub bez kategorii.