Murale w Toruniu. "Teraz murale robią, a raczej produkują urzędnicy i ,niestety, politycy" - mówi Andrzej Poprostu

Mural bardzo się rozprzestrzenił i spopularyzował, ludzie mówią "bardzo lubię murale", "interesuję się muralami". Ale jakimi? Czyje murale lubisz? One nie malują się same, stoi za nimi artysta, temat czy stylistyka. Jesteśmy jeszcze na takiej typowej dla naszego narodu fali entuzjazmu, związanego z pojawieniem się czegoś nowego. Nie ma żadnej krytyki, spojrzenia surowszym okiem, tylko wielkie "wow". Takie fale potem często odbijają się czkawką i sprawiają, że mamy dosyć danego zjawiska. Z muralem może być podobnie.

To w takim razie dobrze dla muralu, że stał się taki popularny czy nie do końca?

Wśród tych pierwszych zawsze znajdą się ci "prawdziwi", dla których to, co teraz się dzieje jest złe i jest "komerchą". Ja akurat tworzę też komercyjnie, bo z tego żyję. Reklamę w przestrzeni mieliśmy zawsze, a może dzięki muralowi ona jest na wyższym poziomie estetycznym. Zawsze są wady i zalety, zależy, z której strony patrzymy.

Myślę, że popularność dla każdej sztuki jest dobra. Teraz wszyscy robią murale, tak jak chwile wcześniej wszyscy zaczęli robić tatuaże. Też możemy się zastanawiać, czy dla sztuki tatuażu to jest dobre. Jest mnóstwo osób, które się za to biorą i robią to miernie, ale z drugiej strony - dodaje to różnorodności. Są mistrzowie, którzy tworzą od kilkudziesięciu lat i uczyli się w klasycznym stylu, ale też są początkujący, mogący od razu zacząć pracę dzięki współczesnym narzędziom do wykonywania tatuażu.

Dla mnie okres, kiedy mural jeszcze nie był tak popularny, był super, ale też bym nie chciał go powtarzać. Nie ma po co wszystkiego zaczynać od zera albo wałkować w kółko. Teraz tworzy się coś nowego, ten mural dzisiejszy się przepoczwarzy w coś innego, osiądzie w jakiejś niszy i stanie się normalną gałęzią sztuki, jak obraz czy rzeźba. Będzie codziennością i zajmą się tym profesjonaliści i wykształceni kierunkowo ludzie, a nie samouki z ulicy jak ja czy mi podobni. To już historia oceni, czy poszliśmy w dobrym kierunku czy nie.

Kaplica Sykstyńska dla Michała Anioła była pewnie po prostu fuchą, jedną z wielu. Pewnie ktoś tam wtedy mógł powiedzieć "ale ten Michał się sprzedał" (śmiech). Mimo wszystko, w rosnącej popularności muralu jest fajne, że artystów coraz częściej się zaprasza do współpracy. Prace, pomimo, że są komercyjne, są stworzone przez artystów. To jest pewien kompromis. Co nie zmienia faktu że reklama mnie nieco brzydzi.

Toruń to trochę takie wolne miasto. Może ono nie idzie w takim kierunku, w jakim bym sobie życzył, bo jest zarządzane jak miasto dla starszych osób, nie ma się co oszukiwać. To nie jest "miasto dla młodych ludzi" i to widać na każdym kroku. W niektórych miastach środowiska artystyczne się mieszają, spotykają, wymieniają się myślami i tam pojawiają się całe składy artystyczne, np. muzyczne. W Toruniu jest tak, że miasto raz na jakiś czas rodzi indywidualnego artystę, któremu nie przeszkadza, że jest tu trudno się wybić, a wręcz go to mobilizuje.

Tak było w moim przypadku. Pod tym względem Toruń okazał się dla mnie fantastyczny, bo dał mi możliwość stworzenia pewnej autorskiej przestrzeni, bo nigdzie nie było tego, co robię. Gdziekolwiek nie malowałem, miałem możliwość proponowania swoich autorskich projektów i to przechodziło. Dzisiaj jest trochę trudniej, bo na muralu się znajdą wszyscy... Ale jeśli się jest zdeterminowanym, w Toruniu można bardzo wiele zrobić. Można też siedzieć w kącie i płakać, że nie ma wsparcia. Na początku też mi to przeszkadzało, ale dzisiaj widzę, że to duża wartość. Moje podejście do murali się z czasem zmieniło.