Od 28 lat kręci lody, które są jego pasją. Kim jest pan Marek zza okienka przy ul. Kościuszki?

Skrzyżowanie ulic Kościuszki i Grudziądzkiej w Toruniu, ogromna kamienica z punktami usługowymi… A wśród nich niewielkie okienko z napisem „Lody Marko”. Gdy podchodzi się bliżej, dostrzega się też znacznie więcej – dużego, ozdobnego loda włoskiego oraz niespotykany już chyba metalowy, okrągły stolik z okrągłymi siedzeniami. W okienku chowa się pan Marek, który doświadczenie w kręceniu lodów ma już ponad 28-letnie. Gdy podchodzimy z aparatem i kilkoma pytaniami, mruży oczy i nieśmiało mówi, że daje radę, a lody wytwarza, bo to jego pasja.

– Teraz jestem już na emeryturze, ale pasją do lodów zaraziła mnie mama, która pracowała u Lenkiewicza wiele lat temu. Też się tym sezonowo zająłem. Lubię to robić, mam starą recepturę, której nie zmieniam – opowiada pan Marek, zerkając na ekipę z „Nowości” zza okienka. – Znam dobrze mój sprzęt, bo sam go naprawiam. Dystrybutor produktów też ten sam, bo jak raz zmieniłem, to lody wyszły zbyt wodniste. A nie może tak być, bo świderki nie są zwykłymi lodami. Twardnieją pod wpływem ciepła. Szczególnie te czekoladowe. To one nadają całą strukturę i podtrzymują te śmietankowe.