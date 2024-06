Toruń. W Tako Yaki można spróbować takoyaki. Jaki jest sekret robienia sushi? Zdradza Mateusz Bieliński

Mateusz Bieliński sushi bar Tako Yaki założył trzy lata temu. Restaurację prowadzi wraz z narzeczoną i każdego dnia karmi mieszkańców miasta i turystów tradycyjnymi potrawami kuchni japońskiej. I choć nazwa „sushi bar” naprowadza, że zjemy tam głównie sushi, w menu znajdziemy także inne dania z szeroko pojętych azjatyckich składników. Ale nie tylko serwowanie potraw króluje w życiu Mateusza Bielińskiego. W ostatnim czasie wziął udział w Sushi Poland Cup, czyli konkursie dla najlepszych sushimasterów.

– Zająłem drugie miejsce w mistrzostwach Polski w robieniu sushi. Choć trudno to nazwać tylko sushi, bo wykonując potrawy, sięgamy dalej. Robiliśmy nigiri czy sashimi, czyli tradycyjne japońskie jedzenie – wyjaśnił Mateusz Bieliński. – Zgłosiłem się, by sprawdzić swoje umiejętności. Razem ze mną było osiemnastu uczestników. Ten, kto zajął pierwsze miejsce, pojechał do Tokio na Mistrzostwa Świata.