Od lipca wyższe stawki za pracę w nocy. Ile teraz będzie można zarobić? mfred

Praca w nocy wymaga poświęceń. Dlatego osoby, które pracują w godzinach nocnych mogą liczyć na dodatkowe wynagrodzenie. W lipcu wzrosła stawka dodatku do pensji za pracę w nocy. Co trzeba zrobić, by otrzymać specjalny dodatek?