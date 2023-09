Od września emeryci dostaną dodatkową trzynastą emeryturę. Oto wyliczenia kwot netto i brutto

Ile dostaniesz we wrześniu? Mamy wyliczenia

Czternasta emerytura w tym roku jest szczególnie wysoka

Początkowe zapowiedzi rządu sugerowały, że czternasta emerytura będzie niższa niż ostatecznie zdecydowano. To właśnie 20 sierpnia Jarosław Kaczyński ogłosił, że dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów wyniesie 2200 złotych netto, czyli na rękę. Choć pojawiają się spekulacje, czy nie miała być to kwota brutto, ostatecznie słowo się rzekło i pozostało netto.

Podpis prezydenta zapewnił emeryturę

Już wcześniej, pod koniec lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę gwarantującą przyznanie dodatkowe świadczenia, które potocznie nazywane jest czternastą emeryturą. Co więcej, świadczenie to jest zagwarantowane również na kolejne lata.

Rekordowa czternasta emerytura

Początkowo wysokość czternastki miała być zrównana z minimalną emeryturą, która obecnie wynosi 1588,44 zł brutto. Ostatecznie jednak stanęło na kwocie 2200 zł netto. Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż obowiązuje przepis o tym, że powyżej kwoty 2900 zł brutto podstawowego świadczenia emerytalnego jest naliczana wysokość świadczenia na zasadzie złotówka za złotówkę.

Jakie są zasady wypłat czternastej emerytury?

Czternasta emerytura jest wypłacana już po pomniejszeniu o podatek oraz składkę zdrowotną. Do kwoty 2500 złotych brutto emerytura jest zwolniona z podatku PIT, jednakże we wrześniu oba przelewy — emerytura podstawowa oraz tzw. czternastka — przekroczą próg 2500 złotych brutto. To oznacza, że od otrzymanych środków zostanie potrącona: