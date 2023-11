Oddział Hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Jak funkcjonuje? [wideo]

Wybraliśmy się z wizytą na Oddział Hematologii znajdującym się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, by dowiedzieć się, czym jest wciąż rozwijające się internetowe Centrum Kryzysowe dla osób w chorobie nowotworowej i jak przebiegały prace podczas jego tworzenia. Dlaczego jest to tak ważna inicjatywa?

Centrum Kryzysowe – czym jest i po co powstało?

Polskie Amazonki Ruch Społeczny przy współpracy z personelem Oddziału Hematologii funkcjonującym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu stworzyło stronę internetową Centrum Kryzysowe, które ma pomóc przejść przez każdy etap choroby nowotworowej. Jest to jedyne takie miejsce w internecie, w dodatku coraz chętniej odwiedzane, gdzie można znaleźć wszelkie niezbędne informacje związane z przebiegiem choroby nowotworowej. Strona wciąż jest w rozbudowie, a także stale poddawana jest aktualizacjom w wyniku nie tylko rozwoju medycyny, ale przede wszystkim dzięki współpracy z pacjentami. Na ten moment zebrano wszelkie najważniejsze informacje o raku jajnika, piersi, płuc, a także ostrej białaczki, przewlekłej białaczki limfocytowej, chłoniakach agresywnych i indolentnych, a także szpiczaku plazmocytowym czy nowotworach mieloproliferacyjnych. Z Centrum Kryzysowego może skorzystać każdy, kto podejrzewa u siebie chorobę lub chciałby dowiedzieć się więcej o nowotworze, który dotknął bliską mu osobę.

Stworzono specjalne sekcje, dzięki którym każdy odwiedzający stronę może dowiedzieć się, jak przebiega dana choroba nowotworowa, jakie mogą być początkowe objawy czy na czym polega diagnozowanie. Na stronie dostępna jest wyszukiwarka miejsc, gdzie odbywa się leczenie i przede wszystkim szczegółowo opisano, jak ono wygląda, by pacjent był przygotowany na każdy etap. Opisano i wytłumaczono, czym jest wznowa. Zadbano także o to, by przybliżyć termin opieki paliatywnej, która jest niezwykle ważna podczas choroby nowotworowej na każdym etapie jej trwania.

Działania toruńskiego Oddziału Hematologii w Centrum Kryzysowym

Lekarze pracujący w Oddziale Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L Rydygiera w Toruniu w Centrum Kryzysowym przygotowali wszelkie niezbędne informacje dla pacjentów hematologicznych. Opisy te zostały zweryfikowane przez samych chorych, by były jak najbardziej zrozumiałe i przejrzyste. Terminologia medyczna często jest wielką niewiadomą dla tych, którzy na co dzień nie mają z nią styczności.

– Dla mnie jako lekarza ważne jest to, że ten materiał na bieżąco jest aktualizowany – mówi dr. n. med. Marcin Rymko, koordynator Oddziału Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. – Pacjent ma dostęp do informacji, kiedy ten materiał powstał i czy jest aktualny. Są tam także materiały multimedialne, bardzo przejrzyste. W ostatnim czasie w Oddziale Hematologii w Toruniu powstał także film prezentujący cały przebieg diagnostyki i leczenia chorego onkologicznego i hematologicznego, by pacjenci mieli okazję przyjrzeć się przed hospitalizacją, jak to działa, kiedy i w jaki sposób wykonywane są zabiegi, na co trzeba zwrócić uwagę, aby zmniejszyć obawy przed leczeniem. W jedenaście minut udało się zmieścić wszelkie informacje o oddziale, a także zaprezentować część personelu, który codziennie dba o to, aby pobyt w szpitalu nie był stresującym przeżyciem. Można znaleźć go na YouTube pod nazwą "Leczenie na Oddziale Hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im Ludwika Rydygiera w Toruniu".

– Jest to według mnie bardzo duży sukces samej organizacji pacjenckiej PARS, ale także nasz, bo przygotowaliśmy merytoryczny materiał – opowiada dr. n. med. Marcin Rymko, koordynator Oddziału Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. – To, co jest również bardzo ważne w tym projekcie, to rada naukowa składająca się z najważniejszych osób w polskiej onkologii, hematologii, konsultantów krajowych jednej i drugiej dziedziny, szefów towarzystw naukowych, którzy potwierdzają rzetelność materiałów i dbają o ciągły rozwój – dodaje. – Jest to najbardziej praktyczna metoda zdobywania informacji na temat swojej choroby.

Choroba to nie walka – to część życia każdego z nas

Od sierpnia 2022 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu funkcjonuje Oddział Hematologii, który stara się kontynuować tradycje wprowadzone przez dr. n. med. Małgorzatę Całbecką. Pod kierownictwem dr. n. med. Marcina Rymko na oddziale pracuje 12 lekarzy hematologów, specjalizujących się w transplantologii klinicznej, immunologii klinicznej, onkologii i medycynie paliatywnej. Zespół zasilają także pielęgniarki hematologiczne oraz psychoonkologowie. Leczenie w szpitalu odbywa się najnowocześniejszymi metodami chemioterapii i immunoterapii.

– Ważne jest uświadomienie sobie, że choroba to nie tylko walka, a część życia każdego z nas – mówi dr. n. med. Marcin Rymko. – Ciągle mówi się, że ktoś przegrał walkę z chorobą, co potrafi przygnębić. Staramy się zmieniać tę myśl i udowadniać, że choroby nowotworowe to obecnie znacznie częściej choroby przewlekłe, a nie wyrok. Prowadzone są także badania kliniczne i naukowe, a także posługiwanie się sztuczną inteligencją. Ale to poradnia hematologiczna jest najważniejszym miejscem w całym systemie opieki hematologicznej. To właśnie tam pacjent poznaje lekarza, który jest z nim przez cały proces leczenia, a także resztę personelu szpitala. Pobiera się tam również krew do dalszej diagnostyki oraz dowiaduje się o diagnozie, z którą będzie się borykał przez najbliższe lata.

– Staramy się, by lekarz, który zaopiekował się pacjentem w poradni, mógł także kontynuować tę opiekę na oddziale, a także po zakończeniu leczenia – wyjaśnia dr Rymko.

Oddział składa się z dwóch części – oddział dzienny oraz oddział stacjonarny. W oddziale dziennym prowadzona jest diagnostyka oraz chemioterapia jednodniowa. Oddział stacjonarny przeznaczony jest dla osób, których chemioterapia trwa dłużej niż jedną dobę i wymaga ścisłej opieki lekarskiej. Na oddziale stacjonarnym jednorazowo może przebywać 18 pacjentów. Oddział Hematologii wciąż jednak będzie dążyć do tego, by tych miejsc było więcej, tak aby każdy mógł uzyskać pomoc i opiekę.

Zintegrowany system opieki nad pacjentem

Oprócz zasadniczego leczenia na Oddziale Hematologii prowadzona jest opieka psychologiczna w ramach zintegrowanego systemu opieki nad pacjentem, w skład którego wchodzi także wsparcie dietetyczne oraz rehabilitacja ruchowa. Każdy pacjent objęty jest codzienną opieką psychologiczną już od dnia przyjęcia na oddział. Pomoc ta dostosowana jest do potrzeb pacjenta, które weryfikowane są podczas odpraw zespołu terapeutycznego oraz codziennej, indywidualnej wizyty przy łóżku pacjenta. Ponadto pomoc psychologiczna udzielana jest także po zakończeniu pobytu na oddziale. Wsparcie udzielane jest również personelowi oddziału w ramach profilaktyki wypalenia zawodowego i niwelowania efektów stresu związanego z opieką nad pacjentami.