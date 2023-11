Okres jesienno-zimowy – coraz więcej chorych, a w przychodniach miejsca brak? Jak to wygląda? Sprawdzamy

Kiedy wizyta?

– Byłam poważnie chora na przełomie października i listopada – opowiada Czytelniczka „Nowości” (imię i nazwisko do wiadomości redakcji). – Miałam temperaturę, ból gardła, ostry kaszel prowadzący do duszności. W końcu postanowiłam zarejestrować się do lekarza w jednej z dużych toruńskich przychodni – opowiada. – To był wtorek. Usłyszałam, że tego dnia i w kolejne nie ma wolnych miejsc. Gdy zrobiłam awanturę, zaproponowano mi wizytę w piątek.

Takich historii z ostatnich dni jest wiele. Kolejny Czytelnik szukał wolnego terminu u lekarza na początku tego tygodnia. Zaproponowano mu wizytę 16 listopada… Inny z kolei został odesłany do rejestracji internetowej, a gdy i tam terminów było brak, skontaktował się z przychodnią, lecz tam rozłożono ręce i poradzono, by dzwonił kolejnego dnia od pierwszych sekund otwarcia rejestracji. Cóż, bywa i tak. Niestety – obłożenie wśród przychodni jest duże, co przyznają same rejestratorki. Nawet i my, jako redakcja, próbując się zarejestrować w trzech przychodniach, dowiedzieliśmy się, że trudno o termin, np. w przychodni CitoMed-LuxMed najbliższy termin podano nam dopiero na 17 listopada. Być może zarejestrować uda się przez portal pacjenta, bo zapisani wcześniej pacjenci odwołują wizyty, lecz należy zachować czujność i przede wszystkim śledzić stronę na bieżąco. W przychodni Nasz Lekarz rejestracja obowiązuje od godz. 8.00 i działa na zasadzie „kto pierwszy – ten lepszy”. Ilu miejsc dla pacjentów przewidziano na każdy dzień? Tego nie wiadomo. Podobnie jest w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. Rejestracja trwa od godz. 7.30.