Odwiedziliśmy Pszczele Cuda w Toruniu. Niezwykły sklep z niezwykłymi miodami i nie tylko!

Tajemnicza moc propolis i mleczka pszczelego

Propolis to inaczej kit pszczeli – mieszanina żywicy drzew i krzewów oraz gruczołów pszczelich. Ma on bardzo wiele właściwości. m.in. przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych i przeciwwirusowych, a także przeciwutleniających. Używany od dziesiątek tysięcy lat dziś ma różne formy. Można stosować go zarówno jako krople, jak i surowiec – co ważne, najpierw należy go zalać 76% alkoholem etylowym w proporcji 50 g surowca na 0,25 l alkoholu. Mieszać poprzez potrząsanie przez około 2 tygodnie. Następnie odstawić do momentu wyklarowania się płynu z osadem. Po odcedzeniu/przefiltrowaniu powstaje nam gotowa nalewka. Regularne stosowanie propolisu doskonale sprawdza się w stanach zapalnych gardła, owrzodzeniach czy też ranach i trądziku. Doceniono go również w kosmetyce, gdzie coraz częściej dodawany jest do kremów, szamponów czy odżywek.