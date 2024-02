Oldtimer Meeting Toruń 2024. "Beczka śmierci" jednak do Torunia nie dojedzie. Zawinił... brexit

Oldtimer Meeting Toruń 2024. Jaki program i atrakcje?

Niewątpliwie jedną z największych atrakcji imprezy miała być "beczka śmierci". Starsi miłośnicy motoryzacji pamiętają je doskonale. "Beczki śmierci" były częstym gościem na odpustach i miejskich festynach, ekwilibrystyczne popisy motocyklistów wywoływały wiele emocji. Scenariusz występu był prosty. Wszystko działo się w zbudowanym z desek walcu o średnicy od kilku do kilkunastu metrów i wysokości przeważnie ok. 4 - 6 metrów, który był główną areną widowiska. Wewnątrz motocyklista rozpędzał się, jeżdżąc po ziemi w kółko, a kiedy osiągnął już odpowiednią prędkość wjeżdżał na pionową ścianę i jeździł po niej na szczycie beczki. Niektórzy kierowcy dostarczali widzom dodatkowych wrażeń, np.: puszczali kierownice podczas jazdy lub jeździli z zawiązanymi oczami. Były też beczki, w których jeździło dwóch, a nawet trzech motocyklistów w tym samym czasie.

Niestety, do występu w Oldtimer Meeting Toruń 2024 ostatecznie nie dojdzie. Wszystko przez... brexit.

"Nie jest łatwo informować o takich zmianach programu wystawy - czytamy na facebookowej stronie organizatorów. - Niestety, dobrnęliśmy do miejsca bez pozytywnego wyjścia. W tym roku NIE JESTEŚMY W STANIE ZORGANIZOWAĆ PRZYJAZDU BECZKI ŚMIERCI. Podczas dopracowywania formalności związanych z przyjazdem Kena Foxa z Wysp Brytyjskich stanęliśmy przed bezkompromisowymi przepisami przewozu tego typu atrakcji z terenu Anglii do Unii Europejskiej. Chodzi dokładnie o czas wydawania pewnych zezwoleń, o których ani my, jako organizatorzy, ani właściciele areny wcześniej nie byliśmy informowani. Zdajemy sobie sprawę, że mnóstwo z Was wybierało się specjalnie aby zobaczyć właśnie Beczkę. Zapewniamy, że będziemy starać się zaprosić jeźdźców w innym terminie."