Ortodonci w Toruniu. NFZ czy prywatnie? Sprawdziliśmy, jak długo trzeba czekać na wizytę i jaki jest koszt wizyty

Ortodonta na NFZ – komu przysługuje?

Leczenie ortodontyczne w refundacji w Polsce realizowane jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży do 12 roku życia. Wówczas nieodpłatnie stwierdza się wadę zgryzu oraz wprowadza leczenie ortodontyczne aparatem ruchomym. Do 13 roku życia natomiast bezpłatnie można go naprawić oraz kontrolować odbywane leczenie. Planując leczenie wady zgryzu po 13 roku życia, należy mieć na uwadze to, że wszelkie koszty spoczywają na pacjencie – niezależnie od tego, czy specjalista zaproponuje założenia aparatu stałego, czy wybierze leczenie aparatem ruchomym.