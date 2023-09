Drożej w miejskich przedszkolach w Toruniu. Sprawdź, ile po podwyżce płacą ropdzice

Nie złotówkę, a 1,3 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową od września płacą rodzice dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli w Toruniu. Podwyżka ma zrekompensować wciąż rosnące koszty utrzymania placówek oświatowych dla najmłodszych.

Z końcem września wielu rodziców przedszkolaków z placówek miejskich w Toruniu mocno się zdziwi, gdy pozna kwotę czesnego. Przez całe lata, a konkretnie od 2018 roku oplata za godzinę opieki wynosiła symboliczną złotówkę. I chodziło tylko o te godziny, które są ponad darmową, pięciogodzinną podstawę programową. Jeśli więc dziecko zostawało w przedszkolu do godz. 15 - jego rodzice płacili 2 zł dziennie, jeśli do godz. 16 - 3 zł. Do tego trzeba oczywiście dodać dzienną stawkę żywieniową, która w toruńskich przedszkolach waha się średnio pomiędzy 8 a 11 zł.

Od września opłata za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową to nie złotówka, a 1,3 zł. Miasto zdecydowało się podnieść cenę w związku z rosnącymi kosztami utrzymania przedszkoli, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy.

O ile więcej zapłacą rodzice?

Uchwałę w sprawie zmian opłat za publiczne przedszkola Rada Miasta Torunia podjęła w maju, ale weszła ona w życie od 1 września. Wysokość podwyżki ustalono na podstawie wskaźnika waloryzacji. Jak podaje miasto, od 2018 roku do teraz koszty utrzymania przedszkoli wzrosły o 54 proc., natomiast państwowa dotacja na ten cel powiększyła się o 26 proc.

Z danych, które przekazało nam miasto wynika, że w ubiegłym roku do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 4671 dzieci. Zwolnionych z opłat było 1274. To sześciolatki oraz przedszkolaki korzystające z edukacji specjalnej. Z edukacji płatnej, powyżej darmowych pięciu godzin korzystało 3397 dzieci, z czego 590 z nich uprawnionych było do 50-procentowej zniżki dla rodzeństw. Od jednej do trzech płatnych godzin w toruńskich placówkach spędzało 1549 dzieci, a od czterech do pięciu godzin - 1848.

- To rodziców tej ostatniej grupy dzieci dotyczył będzie największy wzrost miesięcznej opłaty, maksymalnie o 33 zł - podaje Malwina Jeżewska, rzeczniczka prezydenta Torunia.

A ile więcej pieniędzy wpłynie do kasy miasta? W budżecie na 2023 rok zaplanowano 2 170 000 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach. Wprowadzenie podwyżki od 1 września sprawi, że do kasy miasta wpłyną 2 387 000 zł, czyli o 217 000 zł więcej.

W miejskich nie jest drogo

Odpłatności za przedszkola miejskie w Toruniu nie są wygórowane. Na czesne składa się kwota za opiekę (1,3 zł od września za każdą godzinę ponad podstawę programową) oraz stawka żywieniowa. Ta ostatnia to opłata za trzy posiłki - śniadanie, obiad i podwieczorek. Jej wysokość ustalana jest przez kierownictwo przedszkoli. Dla przykładu, w Przedszkolu Miejskim nr 4 na Bydgoskim Przedmieściu wynosi ona 8 zł za dzień. Śniadanie oszacowano tam na 2,45 zł, obiad na 3,95 zł, a podwieczorek na 1,6 zł. W PM nr 2 na Skarpie stawka żywieniowa to 10 zł, a w PM nr 18 na Jarze to 8 zł.