Parada Łodzi na Festiwalu Wisły w Toruniu. Mamy zdjęcia! Przepiękny widok!

Od 2017 roku, już po raz kolejny Nadwiślańska Organizacja Turystyczna, mająca swoją siedzibę w Toruniu, przygotowuje Festiwal Wisły. W tegorocznej edycji wydarzenia, muzyka rozbrzmiewać będzie najpierw we Włocławku, 12 i 13 sierpnia, następnie przeniesie się do Torunia, gdzie koncerty odbędą się 14 i 15 sierpnia, by wreszcie festiwalowy rytm zawitał do Bydgoszczy, 18 i 19 sierpnia.