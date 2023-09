Park Tysiąclecia w Toruniu po rewitalizacji cieszy i mieszkańców, i turystów

Park Tysiąclecia jest miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Torunia. Powstał w latach 60. ubiegłego wieku na obszarze zabytkowego fortu „Przyczółek Mostowy”. Jego układ ściśle związany jest z ukształtowaniem terenu oraz umocnieniami fortecznymi, co przekłada się na jego niepowtarzalność. W 1995 roku został wpisany do rejestru zabytków. Wiek niektórych drzew dochodzi nawet do 190 lat. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia zakończyła się w 2020 roku. Koszt inwestycji wyniósł niemal 12 mln złotych.