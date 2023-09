Nowe restauracje w Toruniu. Czy mają gości? Co oferują? Sprawdziliśmy! "Konkurencja jest duża" - mówią restauratorzy

"Pierogarnia Smacznego" z ukraińskimi przysmakami to już sieć. Właśnie otwiera się trzeci lokal!

Ludmila Lievina z córką Anną i zięciem pochodzą z obwodu połtawskiego na Ukrainie. W Toruniu pracują i mieszkają od 4 lat. Gotują z pasją, szacunkiem do produktu i klienta, zgodnie z tradycyjnymi recepturami. I to się broni!

Przy ul. Małe Garbary 21 zapachy kuchni indyjskiej czuć już na chodniku. Przez otwarte drzwi lokalu "Indieat" płyną wonie przypraw i potraw. To mala restauracja, ale widać, że podbiła podniebienia gości. Działa w tym samym miejscu, gdzie wcześniej swoją siedzibę (drugą przy tej samej ulicy) miał "Żar Tandoori". Profil kuchni pozostał ten sam, ale to już nowy biznes, nowi właściciele, obsługa, atmosfera i menu.

Choć to dzień powszedni i pora deszczowa, klientów nie brakuje. Kuszą tutaj dania kuchni indyjskiej, ale w wydaniu food street. Palak chicken, kadai chicken, samosy, zupy, rollsy - to tylko przykłady dań z karty. Do tego kuszą napoje zimne, gorące, z procentami i bez oraz - to w Toruniu ważne! - fajne zniżki dla studentów.

Ulica Dominikańska 6 natomiast to adres nowego lokalu pod nazwą "Biesiadowo". Działa w miejscu, gdzie kiedyś serwowano kuchnię gruzińską. "Biesiadowo" to sieć pizzerii, ale nietypowa. Nie tylko kusi bowiem pizzą w szerokim wyborze, ale i polskimi specjałami - z golonką i plackami ziemniaczanymi na czele.

Zainteresowanie? Jest! Gdy tutaj zaglądamy, gości nie brakuje, a i widać, że nie brakuje zamówień na wynos - pracownik tylko biega z kartonami pizzy do samochodu. Warto zaznaczyć, że lokal ma przy ul. Dominikańskiej spory i ładny ogródek. Przy ciepłej jesieni to kolejna zaleta.