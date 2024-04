Parkrun Toruń #398. Kolejne udane spotkanie miłośników aktywnego wypoczynku [zdjęcia]

Parkrun Toruń to impreza, która gromadzi nie tylko biegaczy. W sobotnie ranki w lesie na Skarpie spotykają się również amatorzy nording walkingu, spacerów z psami - generalnie ruchu i aktywnego wypoczynku.

Do pokonania jest dystans 5 km. W dowolnym tempie i czasie. Wiek, umiejętności czy kondycja nie mają większego znaczenia. Liczy się to, by spędzić ten czas aktywnie i z korzyścią dla zdrowia. A organizatorzy podkreślają: - W parkrun nikt nie jest ostatni. Na końcu stawki mamy zawsze wolontariusza, który przekracza linię mety jako ostatni uczestnik - informują.

Co tydzień więc na starcie stawia się spora grupa chętnych do pokonania trasy. Tak też było w sobotę, 13 kwietnia, a na Skarpę zajrzał też nasz fotoreporter.

PARKRUN TORUŃ #398. 13.04.2024. ZDJĘCIA: