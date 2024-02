Po zamknięciu mostu w Kaszczorku. Czy Toruń i gmina Lubicz porozumieją się w sprawie remontu?

Przypomnijmy, że drewniany most nad Drwęcą, na granicy Torunia i gminy Lubicz, między Kaszczorkiem a Złotorią, został zamknięty kilka dni temu. To efekt raportu z okresowego przeglądu obiektów inżynierskich w Toruniu, który otrzymał Miejski Zarząd Dróg. Wynika z niego, że most ma "uszkodzenia mogące powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników". Od lat fatalny jest stan drewnianych pali, na których stoją betonowe filary mostu. Skorodowane są podpory przeprawy. Bardzo zły stan mostu widać zresztą gołym okiem.

Most w Kaszczorku: jest petycja w sprawie jego remontu

Po informacji szybko rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod petycją do władz Torunia i gminy Lubicz. Zainicjował ją Zbigniew Szczepański ze Złotorii, radny gminy Lubicz. To apel o szybki remont i ponowne otwarcie przeprawy. Podpisy pod petycją były zbierane w minioną niedzielę po każdy mszy świętej, na parkingu przy kościele w Złotorii.

- Już drugą kadencję rok w rok składam wniosek do budżetu miasta o przebudowę/modernizację tego mostu. W odpowiedziach, które otrzymuję podczas posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Torunia, słyszę o braku chęci gminy Lubicz we współfinansowaniu realizacji zadania - mówi radny Jóźwiak.

Most w Kaszczorku: nie było kosztorysu remontu

Zabytkowy most na granicy Torunia i Złotorii jest jedynym tego typu w regionie. W sezonie przejeżdżają nim dziennie setki rowerzystów. Teraz im i pieszym pozostaje znajdujący się obok betonowy most nad Drwęcą. Na nim miejsca dla pieszych i rowerzystów jest jednak bardzo mało. Jest tam dla nich niebezpiecznie.

Temat mostu pojawił się podczas poniedziałkowego spotkania prezydenta Torunia Michała Zaleskiego z mieszkańcami Kaszczorka. Wywołał go radny Jóźwiak. Wsparł go także obecny na spotkaniu radny Szczepański ze Złotorii.

- Ostatni raport o stanie mostu powstał na bazie oceny wzrokowej - wyjaśniał Ireneusz Makowski, dyrektor MZD w Toruniu. - Zleciliśmy już poszerzoną ekspertyzę. Do jej wykonania wykorzystana zostanie echosonda, pomiary geodezyjne. Nie jest to już most drogowy, korzystają z niego tylko piesi i rowerzyści, a więc naciski nie są wielkie. Chcemy poznać stabilność i stateczność mostu oraz jego żywotność.

Dyrektor Makowski poinformował także o zleceniu doraźnych napraw na moście. Chodzi o wymianę drewnianych części barierek i podłoża. Ekspertyza wykaże, czy to wystarczy, by przywrócić ruch na moście. Ma być gotowa do końca marca. Do tego czasu most będzie zamknięty.