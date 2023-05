Pięć lat Centrum Szkolenia WOT w Toruniu. Wyróżniono żołnierzy, w tym kombatantkę AK

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. CSWOT zajmuje się przygotowaniem żołnierzy do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej. 26 maja jednostka obchodziła swoje święto w koszarach przy ul. Piastowskiej.

Wiktoria Różańska z Torunia walczy o srebrny bilet do Top Model. Głosujmy!

WOT chce odpowiadać na wyzwania

- Dzisiaj jest ważny dzień, to nie tylko święto centrum szkolenia, ale też nasze pięciolecie. W tym czasie udało się stworzyć dobrze funkcjonujące struktury, które pozwalają nam realizować szkolenie w wielu zakresach i specjalnościach z dużymi sukcesami - mówi płk Edward Chyła, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.

Płk Chyła zaznacza, że centrum szkolenia cały czas stara się dostosowywać swoje działania do sytuacji na świecie. Do końca roku w Toruniu chcą osiągnąć zdolność do realizowania kursów operatorów amunicji krążącej Warmate, a także zintensyfikować współpracę z Gwardią Narodową stanu Illinois.