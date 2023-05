Piękny dom w Osieku oficjalnie otwarty. Jest tu co podziwiać

Dom w Osieku: piękny budynek wkomponowany w las

- Dotąd Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonował w starym obiekcie – mówił Marek Olszewski, starosta toruński. - Już w poprzedniej kadencji samorządu powiatu myślano o jego modernizacji, powstał nawet projekt nowego budynku. Obecny zarząd powiatu uznał jednak, że nie jest on odpowiedni dla otoczenia. Postanowiliśmy stworzyć nowy projekt ŚDS w tym miejscu. Efekty widać. Budowę z ramienia zarządu powiatu nadzorował Kazimierz Kaczmarek i robił to bardzo skrupulatnie, aby wszystko było zgodne z wymogami środowiska naturalnego. Nie jest przesadą, gdy powiem, że nad wycięciem nawet jednego drzewa obradowała rada budowy.

Jak na uroczystą galę przystało, było oficjalne przemówienia i podziękowania dla tych, którzy przyczynili się do wybudowania nowego obiektu. Podczas gali poświęcił go ks. Rafał Bogus, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą. Dla oficjalnych gości były też specjalne prezenty - maskotki, wykonane przez podopiecznych domu w Osieku.

W Osieku nad Wisłą faktycznie jest co podziwiać. Nowoczesny obiekt ŚDS jest wkomponowany w otaczający go las, a z okien jest piękny widok na pobliskie jezioro. Stworzono miejsce do wypoczynku i spacerów.