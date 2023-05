Toruń. Dwa lata po śmierci Zuzi. Rodzice dostaną dożywocie za zabójstwo dziecka?

W miniony wtorek (23.05) w Sądzie Okręgowym w Toruniu odbyła się już 13. rozprawa w procesie Sylwii M. (25 lat) i Przemysława O. (35 lat). To rodzice nieżyjącej Zuzi. Oboje oskarżeni są o znęcanie się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem, bicie go i zabójstwo dokonane w zamiarze ewentualnym.

Oskarżeni tylko rodzice. Adwokat: "Instytucje nie stanęły na wysokości zadania"

Proces rozpoczął się w lipcu ub.r. Oboje rodzice cały czas są tymczasowo aresztowani. Zazwyczaj chcą uczestniczyć w rozprawach i są doprowadzani do sądu przez policję. Grozi im nawet kara dożywotniego więzienia. Na etapie śledztwa nie przyznawali się do winy. A w sądzie? Tego, co dzieje się na sali sądowej, ujawniać nie wolno - proces toczy się za zamkniętymi drzwiami, z wyłączoną jawnością.

- Nie naruszając tajemnicy sali sądowej mogę przekazać, że są w tej sprawie okoliczności wskazujące na to, iż pani Sylwii nie należy jednoznacznie potępiać. Sprawa jest wyjątkowa. To niezaprzeczalnie wielki dramat dziecka, ale i jednocześnie dramat matki - podkreślał w rozmowie z "Nowościami" prawnik.

Zuzia doznała okrutnych cierpień. Jak dowodzi prokuratura - z rąk własnych rodziców

Jak ustaliła prokuratura, rodzice znęcali się nad Zuzią przynajmniej od kwietnia 2021 roku. Bili przedmiotami i rękoma po całym ciele tak, aż doprowadzili do śmierci. Już sucha treść aktu oskarżenia budzi przerażenie. Matka i ojciec odpowiedzą za takie znęcenie się nad dzieckiem, które doprowadziło do jego śmierci.

- Ustalono, że podejrzani w okresie co najmniej od kwietnia do dnia 28 maja 2021 roku, w dwóch wynajmowanych mieszkaniach w Toruniu, działając wspólnie i w porozumieniu, znęcali się ze szczególnym okrucieństwem fizycznie nad małoletnią córką Zuzanną, nieporadną z uwagi na wiek. Co najmniej w ciągu kilku dni przed 28 maja zadawali jej uderzenia nieustalonym przedmiotem, tępym lub tępokrawędzistym i uderzali o takie przedmioty, jak również otwartą dłonią. Chwytali też rozwartą ręką za szyję, co skutkowało zasinieniami i podbiegnięciami krwawymi oraz otarciami całego ciała - wylicza prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu.