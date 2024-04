Wybory 2024. Michał Zaleski mówił o lewobrzeżu, Pawła Gulewskiego wsparły panie

Pierwszy był Michał Zaleski, który o godzinie 10.30 w Parku Fińskim na lewobrzeżu mówił o tej części Torunia.

W dalszej części konferencji prezydent skupił się na całym lewobrzeżu. Zapowiedział m. in. przebudowę ulic Łódzkiej, Poznańskiej i Kujawskiej, uliczek osiedlowych, inwestycje wodociągowe, rozbudowę ścieżek rowerowych, stworzenie drogi rowerowo - pieszej wzdłuż mostu kolejowego. Mówił też o wsparciu dla podstawowej opieki zdrowotnej, stworzeniu placówek kulturalnych (w tym kina przy ulicy Poznańskiej) oraz poprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej i modernizacji torów kolejowych, co ma skutkować zwiększeniem częstotliwości kursów.

- Jesteśmy na obszarze zieleni urządzonym specjalnie dla potrzeb osiedla- powiedział aktualny prezydent miasta. - Można tu odpocząć, a tuż obok jest plac zabaw dla dzieci. Nieopodal znajduje się nowa szkoła z oddziałem przedszkolnym i mediateką. To jest przykład miejsca, w którym inwestycje toruńskie mają się dobrze. Jeśli będę miał możliwość dalej rządzić Toruniem, to postaram się o znalezienie pieniędzy na wybudowanie basenu przy szkole, bo projekt i dokumentacja już są.

Przed drugą turą wyborów będziemy pytać kandydatów na prezydenta Torunia o najważniejsze z perspektywy mieszkańców rzeczy. We wtorkowej debacie na żywo zmierzą się Michał Zaleski i Paweł Gulewski.…

Spotkanie Pawła Gulewskiego z prasą

Paweł Gulewski spotkał się w południe z dziennikarzami na placu 4 Czerwca 1989 roku. Towarzyszyły mu panie prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Obie wygrały wybory w swoich miastach już w pierwszych turach (Zdanowska uzyskała 59,30 procenta głosów, Dulkiewicz 57,95, w obu przypadkach była to reelekcja). We wtorek przyjechały do Torunia udzielić poparcia Pawłowi Gulewskiemu.