Piękny jubileusz pani Beaty Chomicz. Stulatka jest w Toruniu znana w wielu środowiskach

Wyjątkowe urodziny w Toruniu

Stulecie pani Beaty Chomicz: z Wołożyna do Torunia

W latach 30. pani Beata z bratem i rodzicami przyjeżdżała do Torunia, do swych krewnych, Wilanowiczów. Oczywiście nie wiedziała wtedy, że w przyszłości jej losy tak mocno zwiążą się z tym miastem. W Toruniu spędziła Boże Narodzenie 1935 i Nowy Rok 1936.

Jej tata był urzędnikiem w starostwie w Wołożynie. W miejscowej szkole zaczęła naukę w 1933 roku. Wtedy też wstąpiła do zuchów - tak zaczęła się się przygoda z harcerstwem. W 1935 roku rodzina Dunin-Mazurkiewiczów przeprowadziła się do Pińska, stolicy ówczesnego województwa poleskiego. Tu pracę tacie pani Beaty zaproponował wojewoda.

Sto lat pani Beaty Chomicz: harcerka, przewodniczka, działaczka KIK-u

W 1945 roku, z obawy przed sowieckimi represjami, pani Beata przeniosła się do Torunia, gdzie mieszkały jej babcia i ciocia. Tu zdała maturę. Na kilka lat trafiła jeszcze do Białej Podlaskiej, gdzie pracowała w gimnazjach. Zaczęła studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1950 roku już na stałe zamieszkała w Toruniu. Wyszła za mąż, urodziła córkę Barbarę.

W 1952 roku była współzałożycielką Koła Przewodników PTTK w Toruniu.

- Przewodnikiem byłam jednak już w 1950 roku, gdy zaczęłam turystów oprowadzać "na dziko". W sumie zajmowałam się tym przez 50 lat. Mogę powiedzieć, że na oprowadzaniu po Toruniu zdarłam sobie nogi - mówi pani Beata.

Turystyka w wykonaniu pani Beaty to nie tylko wycieczki po Toruniu. To także wyprawy w wiele miejsc w Polsce i w Europie. Też do Wołożyna w 2007 roku, by zobaczyć dom, w którym spędziła dzieciństwo. Towarzysze tych wypraw podkreślają świetne przygotowanie pani Beaty do nich i wielką ciekawość świata. Często, gdy kończył się program wycieczki, kontynuowała zwiedzanie na własną rękę.