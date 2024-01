Kto zostanie dyrektorem nowej szkoły na Strzałowej? Czas nagli...

Wcześniej niż planowano, bo już od najbliższego roku szkolnego dzieci przeniosą się do nowej szkoły i przedszkola na ulicy Strzałowej na osiedlu Stawki na lewobrzeżu.

OBEJRZYJ: Park Tysiąclecia w Toruniu. Mamy się czym pochwalić!

Budowa Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Strzałowej w Toruniu miała się zakończyć 25 listopada tego roku, a zakończy się wcześniej, 30 czerwca, tak aby ruszyła "pełną parą" już 1 września. Co ciekawe, przyśpieszenie sfinalizowania inwestycji zaproponował sam wykonawca, czyli firma Strabag. W poniedziałek budowę wizytował prezydent Torunia Michał Zaleski. Wszystko wskazuje na to, że nowy termin zostanie zachowany. W związku z tym... pojawił się pewien kłopot. Trzeba jak najszybciej znaleźć dyrektora nowej placówki. Właśnie ogłoszono konkurs na to stanowisko.

Czekają do 2 lutego

Dlaczego pośpiech jest wskazany? - Strabag zadba o wszystkie "większe" rzeczy - wyposażenie kuchni, meble czy wyposażenie sportowe - mówił na początku stycznia na naszych łamach Sławomir Wiśniewski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów. - Miasto będzie miało dwa miesiące wakacji, by uzupełnić to wyposażenie o mniejsze rzeczy, typu komputery, tablice interaktywne lub kubki i talerze do stołówki. Właściwie to zajmie się tym nowy dyrektor. Niebawem ogłosimy konkurs na to stanowisko, żeby miał jak najwięcej czasu na pozałatwianie wszystkich spraw, nie tylko związanych z wyposażeniem szkoły, ale i skompletowaniem kadry nauczycielskiej.

Wspomniany konkurs właśnie ogłoszono. Miasto czeka na oferty chętnych do 2 lutego - w zamkniętej kopercie - z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i adresem e-mail oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Toruniu”. Swoją aplikację należy złożyć albo przesłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Biuro Kadr i Płac Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

Kto może zostać pierwszym szefem?

Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy m.in. posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego bądź zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej itp. Może to być także osoba niebędąca nauczycielem, ale spełniająca określone wymagania, jak posiadanie obywatelstwa polskiego, wykształcenia wyższego i tytułu zawodowego magister, magister inżynier lub równorzędnego oraz co najmniej pięcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej dwuletniego na stanowisku kierowniczym itd.

Dodatkowo do oferty kandydaci muszą dołączyć uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 12, zawierające od 1500 do 2000 słów, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej i wskazane w ogłoszeniu oświadczenia.

Spory obiekt do zarządzania

Dyrektor nowej szkoły będzie miał czym zarządzać. W obiekcie znajdzie się zarówno szkoła podstawowa, do której uczęszczać będzie mogło 800 uczniów, jak i przedszkole dla 200 dzieci (zaplanowano też przy okazji budynek na nowoczesną bibliotekę - tzw. mediatekę). Powierzchnia użytkowa budynku szkolnego wyniesie 6021 metrów kwadratowych. SP 12 będzie obsługiwać 32 oddziały, po cztery oddziały w każdym roczniku. Budynek będzie on połączony z salą sportową o powierzchni 1114 m kw. W osobnym budynku o powierzchni 1397 m kw. znajdzie się przedszkole wraz z kuchnią i stołówką obsługującymi cały kompleks. Ze szkołą będzie on zespolony łącznikiem. Przedszkole będzie też posiadać własną mniejszych rozmiarów salę gimnastyczną.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!