Torunianka Małgorzata Barbara Kruszewska obchodziła 100. urodziny. Odwiedził ją prezydent Michał Zaleski [zdjęcia]

Biogram Małgorzaty Barbary Kruszewskiej ukazał się na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia. Pani Małgorzata urodziła się 20 lutego 1924 roku w Toruniu. Od dziecka wszyscy zwracali się do niej imieniem Barbara, jako Małgorzata funkcjonuje tylko w oficjalnych dokumentach. Jej rodzice to Alojzy Bednarski i Waleria Przybyszewska. Pani Basia miała troje rodzeństwa - starszą siostrę Janinę Urszulę oraz młodszych - Józefa i Teresę. Do wybuchu wojny zdążyła ukończyć 2 klasy Gimnazjum im. Królowej Jadwigi. W czasie II wojny światowej m.in. pracowała przymusowo na dworcu w Wąbrzeźnie (w księgowości).

- 1 kwietnia 1945 r. wyszła za mąż za Stefana Kruszewskiego. Stefan brał udział w kampanii wrześniowej, a tuż po ślubie dostał się do niewoli rosyjskiej. Szczęśliwie zbiegł i powrócił do Torunia. Działał w organizacji podziemnej „Grunwald”, a potem w Polskiej Armii Powstania. Pracując w warsztacie samochodowym E. Röhra, zajmował się sabotażem, wykonując „naprawy” niemieckiego sprzętu wojskowego - czytamy na stronie toruńskiego ratusza.