Piotr Bednarczyk komentuje. To był weekend zwycięstw Apatora

A wszystko zaczęło się piątkową informacją o tym, że Patryk Dudek już teraz przedłużył kontrakt z naszym klubem. I to na dwa lata! Oznacza to, że nie musimy już trzymać kciuków za Polonię Bydgoszcz, by ta wygrała rozgrywki I ligi i zablokowała awans Falubazowi Zielona Góra. Wiele bowiem wskazywało na to, że do PGE Ekstraligi wejdzie ten drugi, to Patryk Dudek wróci do swojego macierzystego klubu, a torunianie będą mieli kłopot ze znalezieniem krajowego lidera. Bo podaż takowych jest lichutka... No, ale od piątku mamy kłopot z głowy. I to na dwa lata. Teraz martwią się zielonogórzanie.

W niedzielę tropem Dudka poszedł Robert Lambert. Jemu też tak się spodobało w Toruniu, że zdecydował się pozostać tu na dwa kolejne lata. Działacze więc w kilkadziesiąt godzin załatwili gorący temat z dwoma najlepszymi zawodnikami.