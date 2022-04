PIT 2021. Ulga na internet - ile można zyskać? Kto może z niej skorzystać? Sprawdź koniecznie!

Ulga na Internet — do jakiej kwoty przysługuje odliczenie?

Ulga na Internet 2022. Co ile lat i na jakich zasadach?

Korzystanie z ulg podatkowych jest prawem przysługującym każdemu z nas. Oznacza to, że podczas uzupełniania deklaracji podatkowych za rok ubiegły z powodzeniem możemy skorzystać z takich udogodnień jak ulga na Internet. Podstawa prawna jasno daje nam taką możliwość. Korzystanie z Internetu oznacza możliwość odliczenia od podatku konkretnej kwoty. Tu jednak należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

Ulga za Internet jest możliwa do uzyskania, jeśli wypełnimy formularz PIT/0.

Prawo do skorzystania z ulgi podatkowej przysługuje również osobom korzystających z Internetu na urządzeniach mobilnych, w tym na telefonach komórkowych. Podobnie jest w przypadku korzystania z pakietów multimedialnych. Jeśli Internet jest połączony np. z telewizją, z powodzeniem możemy uwzględnić to w deklaracji podatkowej. Koniecznie powinniśmy pamiętać o tym, że przedstawiany przez nas dowód opłaty powinien uwzględniać kwotę dotyczącą bezpośrednio opłaty właśnie za Internet.

Jak uzyskać ulgę na Internet?

Ulga na Internet — Pit-36 i inne deklaracje, w których wskażemy ulgę

Tylko dla konkretnych osób jest przygotowana ulga na Internet. Kto może z niej skorzystać? Prawo to przysługuje osobom rozliczającym się poprzez formularze:

Ulga na Internet — do jakiej kwoty przysługuje odliczenie?

Ulga za Internet może dotyczyć określonej maksymalnej kwoty. W związku z tym podatnik może rocznie odliczyć maksymalnie 760 złotych opłat za usługi Internetowe. W związku z tym, że prawo to przysługuje wyłącznie przez dwa następujące po sobie lata, ulga na Internet (podstawa prawna jasno na to wskazuje) w przypadku jednego podatnika nie wyniesie więcej niż 1520 złotych. Należy przy tym pamiętać, że niewykorzystanie limitu nie pozwala na przeniesienie go na kolejny rok. Sytuacja zmienia się jednak w przypadku małżeństw!