Pod Dębową Górą powstanie nowe osiedle. Zobacz wizualizację!

- Mówimy o terenie, który mieści się w obszarze między Trasą Średnicową, a ulicą Polną i w sąsiedztwie obszarów przemysłowo-usługowych oraz tego głównego terenu Osiedla Pod Dębową Górą, czyli terenu zabudowy jednorodzinnej, którą w latach 90. pozwolono utrwalić w systemie działek jednorodzinnych – mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej prezydent Torunia Michał Zaleski. - No i ona już jest faktem, istnieje. Natomiast teren, o którym rozmawiamy był przez ostatnie lata przygotowywany do realizacji inwestycji budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Był on do tej pory zabudowany niskimi barakami z bardzo kiepskim stanem technicznym. W 2017 roku rozpoczęliśmy wykwaterowania, a następnie rozbiórki tych budynków. Do końca 2022 roku około 130 rodzin zostało wyprowadzonych z tego terenu. Otrzymały one mieszkania socjalne lub komunalne w różnych miejscach Torunia.