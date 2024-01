Pod koniec stycznia Bal Sportowca w Toruniu. Jak co roku w CKK Jordanki

Bal Sportowca na Jordankach

Wyboru dokonała Kapituła

Pretendentów do najlepszej dziesiątki seniorów oraz młodzieżowca 2023 roku nominowały toruńskie kluby sportowe, biorąc pod uwagę wyłącznie najwyższe osiągnięcia sportowe zawodniczek i zawodników w 2023 roku: medale MŚ, ME, MP, kwalifikacje olimpijskie do XXXIII Letnich Igrzysk Paryż 2024.

Wyniki podczas gali

Zaproszenia do 10 stycznia

Dystrybucja zaproszeń potrwa do 10 stycznia 2024 r. Koszt zaproszenia dla jednej osoby to 450 zł (dla dwóch osób to 900,00 zł). Wpłaty można dokonać przelewem na konto bankowe Urzędu Miasta Torunia: 95 1160 2202 0000 0000 6171 9127 z dopiskiem „Plebiscyt na Sportowca Torunia” lub osobiście w siedzibie Wydziału Sportu i Rekreacji przy ul. Fałata 39 w Toruniu najpóźniej do 10 stycznia 2024 roku. Jak zwykle zainteresowanie wydarzeniem środowiska sportowego oraz biznesu wspierającego toruński sport jest bardzo duże.