Toruń stał się stolicą lekkoatletycznych mistrzostw mastersów

W Mistrzostwach Europy w Lekkiej Atletyce Masters wystartowało 3 013 osób z 39 państw europejskich i 11 spoza Europy.

Impreza odbyła się w Toruniu w dniach od 17 do 23 marca . W miniony czwartek 18 kwietnia w Arenie Toruń odbyło się spotkanie podsumowujące to wydarzenie. Spotkanie było doskonałą okazją do wręczenia podziękowań osobom szczególnie zasłużonym przy organizacji mistrzostw.

- Nie byłoby piękna lekkiej atletyki w hali mastersów, gdyby nie ludzie, którzy to przygotowali - chwalił organizatorów prezydent Michał Zaleski. - To dzięki nim Toruń może z dumą o sobie mówić, że jesteśmy europejską stolicą lekkiej atletyki mastersów w hali. To przydaje renomy, znaczenia miastu. To sprawia, że tutaj pojawiają się goście zarówno z Europy, jak i ze świata, którzy spędzają wiele dni w Toruniu. Oni później wracają do odległych krajów Europy, czy świata i opowiadają, że Toruń jest wartościowy, ciekawy, że warto do niego pojechać i tutaj spędzić czas. Ma to też inny walor. Łącznie z osobami towarzyszącymi przyjechało donas ponad cztery tysiące osób. W marcu, miesiącu, w którym nie ma szczytu turystycznego i hotelowego. Te zawody były emocjonujące, z podziwem patrzyłem na zawodniczki i zawodników, którzy całym sercem robili fantastyczne rzeczy na bieżni, czy na skoczni. Bardzo dziękuję za perfekcję organizacji, dziękuję wszystkim, którzy pomagali organizatorom. Dziękuję wszystkim zawodniczkom i zawodnikom, którzy wystartowali w zawodach.