Pod Toruniem. Nowoczesne Gospochy otworzą "Nieszawską Dzielnię". Świetna inicjatywa!

"Nieszawska Dzielnia", czyli drugie życie rzeczy. Nic się nie zmarnuje!

"Dzielnia" to obszerna, drewniana szafa. Miejsce pod jej postawienie udostępnił proboszcz parafii w Małej Nieszawce. Natomiast projekt i budowa tego obiektu to zasługa Marcina Sicińskiego. Sam zaprojektował szafę, wkładając w to naprawdę dużo serca. Realizacja całego przedsięwzięcia jest możliwa dzięki grantowi, który społeczniczki pozyskały z fundacji "Pomaganie Krzepi".

- Ma to być miejsce dla was. Miejsce, w którym każdy z mieszkańców będzie mógł zostawić nadwyżki produktów spożywczych, książki, którymi chciałby się podzielić z innymi, a także wziąć to, czego potrzebuje. Korzystajmy wszyscy z tego, co oferować będzie "Dzielnia". Dzielmy się, dbając tym samym o środowisko, zmniejszając produkcję odpadów i nadając rzeczom drugie życie - zachęcają "Nowoczesne Gospochy" w mediach społecznościowych.