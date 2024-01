W Toruniu będzie można zobaczyć popisy motocyklistów w "beczce śmierci"

Oldtimer Meeting Toruń 2024 to dwudniowa wystawa zabytkowej i klasycznej motoryzacji. Jak zwykle będą ekspozycje pojazdów z różnych okresów historycznych. Będą też grupy inscenizacyjne, historyczne oraz fani retro.

Co to jest "beczka śmierci"?

Ich historia, jak czytamy na facebookowym profilu organizatorów Oldtimer Meeting Toruń 2024 ma początek w USA i sięga 1900 roku. To od tego czasu datują się pierwsze wyścigi motocyklowe zwane Board Track po specjalnie wyprofilowanym drewnianym torze.

Dzisiejsza młodzież ma prawo nie wiedzieć. Starsi ekwilibrystyczne popisy na motocyklach na pionowych ścianach z wypiekami na twarzy pamiętają do dzisiaj. "Beczki śmierci" były częstym gościem na odpustach i miejskich festynach,

Jeździła też kobieta

Ciekawostką jest fakt, że „beczka śmierci” była popularną atrakcją także w Polsce w latach 70. Specjalizowała się w tym rodzina Maćkowiaków, która do tego celu używała składaków – silnik pochodził od Junaka, a rama od Jawy. Wśród kaskaderów była również kobieta – pani Danuta Wolnik.

,,Po zakończeniu II wojny światowej, aż do połowy lat 70., bardzo popularną - odpustową i festynową - atrakcją były w naszym kraju "beczki śmierci", w których motocykliści jeździli po pionowej ścianie, na wysokości kilku metrów nad ziemią. Jeszcze w latach 80. na prowincjonalnych odpustach, czy miejskich festynach, czasami można było obejrzeć taki spektakl. Później dość szybko "beczki śmierci" wymarły w naszym kraju. Może zabrakło odpowiednich motocykli? Może widzowie nie byli już zainteresowani taką rozrywką? Może…? Trudno powiedzieć. Faktem jest jednak, że przez około 30 lat "beczki śmierci" były powszechnie znanym w Polsce. Dziś dla młodego pokolenia to zupełna egzotyka."

Oto co o beczkach śmierci na portalu ścigacz.pl napisał dziennikarz i autor książek motoryzacyjnych, a zarazem prowadzący Oldtimer Meeting Toruń Tomasz Szczerbicki.

Nie tylko indywidualnie

"Scenariusz występu był prosty. Wszystko działo się w zbudowanym z desek walcu o średnicy od kilku do kilkunastu metrów i wysokości przeważnie ok. 4 - 6 metrów, który był główną areną widowiska. Wewnątrz motocyklista rozpędzał się, jeżdżąc po ziemi w kółko, a kiedy osiągną już odpowiednią, prędkość wjeżdżał na pionową ścianę i jeździł po niej ku uciesze publiczności zgromadzonej na szczycie beczki. Kolejnym punktem występu była przeważnie jazda z pasażerem z widowni. Tajemnicą poliszynela było, że często taki przypadkowy "śmiałek" był osobą wcześniej umówioną. Zabawa była ekscytująca, zwłaszcza że co sprawniejsi kierowcy dostarczali widzom dodatkowych wrażeń, np.: puszczali kierownice podczas jazdy lub jeździli z zawiązanymi oczami. Były też beczki, w których jeździło dwóch, a nawet trzech motocyklistów w tym samym czasie. W takich przypadkach napięcie rosło. Wszystko było jednak tylko spektaklem, wyreżyserowanym i w pełni kontrolowanym przez aktorów tego występu."