Podgórz. Śniadanie na trawie i pchli targ. Podgórzanki zapraszają na prawdziwą ucztę

Śniadanie na Podgórzu

Międzynarodowe Centrum Szczęśliwych Ludzi – Mandala organizuje na Podgórzu Śniadanie na trawie. Będzie to okazja dla całych rodzin do wspólnego odpoczynku, rozmów i przede wszystkim skosztowania różnych pyszności przygotowanych przez Osiedlowe Koło Gospodyń „Podgórzanki”. Co dobrego przygotowały jego członkinie?

Podczas Śniadania na trawie odbędą się także animacje dla dzieci, m.in. malowanie na folii farbami. Międzynarodowe Centrum Szczęśliwych Ludzi – Mandala przygotowało leżaki do wypoczynku, lecz organizatorzy proszą o zabranie koców lub własnych siedzeń, by każdy mógł swobodnie wypocząć. Uczestniczyć w śniadaniu może każdy. Zwierzęta także są mile widziane. Będzie to także okazja do poznania mieszkańców Podgórza.