Święto Miasta 2024. Jakie atrakcje czekają na mieszkańców Torunia w tym roku? [SPIS]

Święto miasta coraz bliżej

Dni Torunia już na dobre wpisały się w tradycję miasta. Co roku na mieszkańców i przebywających w tym czasie w mieście turystów czeka masa atrakcji. Tegoroczne urodziny miasta trwać będą od czwartku, 20 czerwca do poniedziałku, 24 czerwca. W programie znalazło się naprawdę sporo atrakcji dla wszystkich kategorii wiekowych. Zarówno młodzi mieszkańcy znajdą dla siebie coś, co ich zaciekawi, jak i starsi zadowolą się przygotowanymi atrakcjami. Poniżej przedstawiamy szczegółowy spis wszystkich wydarzeń, które odbędą się w mieście. Większość z nich jest darmowa, lecz znalazły się także te biletowane.