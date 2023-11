Wzrost zakażeń COVID-19 powoduje zmiany w toruńskich szpitalach. Czy jest szansa na powrót radykalnych obostrzeń?

Wzrost zachorować na SARS-CoV-2

Zmiany godzin odwiedzin w Szpitalu Miejskim

Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu poinformował pacjentów o zmianach godzin odwiedzin pacjentów na wszystkich oddziałach. Spowodowane jest to wzrostem infekcji wirusowych, w tym zakażeń SARS-CoV-2. Od 27 listopada br. do odwołania we wszystkich oddziałach szpitala (z wyłączeniem Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku oraz Oddziału Intensywnej Terapii) odwiedziny pacjentów odbywają się w godz. 13.00–14.00 oraz 16.00–17.00. Czas odwiedzin wynosi 15 minut, lecz za zgodą koordynatora oddziału bądź lekarza dyżurującego może zostać wydłużony do 30 minut.

– Pacjentów mogą odwiedzać tylko osoby bez objawów jakiejkolwiek infekcji. Osoba odwiedzająca przed wejściem do budynku szpitala oraz przed wejściem do oddziału proszona jest o dezynfekcję rąk – mówi Eryk Milarski, rzecznik prasowy Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu. – Dla dobra swojego, pacjentów i personelu zalecamy również zakładanie maseczek ochronnych.

Godziny odwiedzin na Bielanach i Szpitalu Dziecięcym

– W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu zaleca się noszenia maseczek przez odwiedzających – mówi Janusz Mielcarek. – Nasz personel także jest do tego zobowiązany. Cały czas monitorujemy sytuację i jeśli będzie to konieczne, będziemy wprowadzać zmiany i dalsze obostrzenia.

Szpital apeluje o to, by w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek infekcji wstrzymać się z odwiedzinami swoich bliskich. Ważne jest to, by w obiekcie nie rozprzestrzeniały się wirusy, które mogą spowodować osłabienie wśród pacjentów oraz spowolnić ich powrót do zdrowia.