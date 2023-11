Chory na SM kontra ZUS w Toruniu. Lekarz orzecznik uzdrowił go bez badania! Rentę przyznał sąd. Biegły: "Żadnej poprawy zdrowia"

Walka z chorobą, orzeczona niepełnosprawność i renta: dana i odebrana

W roku 2019 mężczyźnie przyznano rentę z tytułu niezdolności do pracy na 3 lata. Ale w 2022 roku, choć to wtedy nastąpił u niego kolejny rzut choroby, ZUS w Toruniu odmówił mu prawa do tego świadczenia na kolejny okres. Podobno jego "stan zdrowia poprawił się". Pokrzywdzony i zszokowany pan Maciej odwołał się od tej odmowy i sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Toruniu.