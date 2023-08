Pomocy! Przybłąkała się ciężarna kotka - co robić w takim przypadku?

Co zrobić z ciężarną kotką? Co zrobić z całym miotem? Takie pytania często słyszą pracownicy schroniska oraz działający w fundacjach wolontariusze. Rozwiązań jest kilka, lecz nie są one proste.

Koty-przybłędy są codziennością wielu mieszkańców Torunia i okolicy miasta. Przychodzą nagle, nie wiadomo skąd. I choć wiele osób dokarmia, pomaga wolno bytującym zwierzętom jak tylko może, większy problem pojawia się wtedy, gdy okazuje się, że jest to ciężarna kotka. Co robić? Gdzie szukać pomocy? Rozwiązań jest kilka.

Problem ogólnopolski i światowy W jednym miocie rodzi się średnio od 4 do 5 kociąt, lecz zdarzają się również liczniejsze ciąże. Stwarza to ogromny problem dla przepełnionych już i tak schronisk i fundacji, które zajmują się ratowaniem i sterylizowaniem zwierząt. Nierzadko jednak zdarza się tak, że kotka przybłąka się do prywatnego domu, wybierając go jako miejsce do okocenia lub nawet wyprowadzenia swoich młodych. Właściciele posesji, nie wiedząc często co robić, koty albo przygarniają i im pomagają, albo porzucają. Niestety, za tym stoją kolejne problemy. Koty wolno bytujące narażone są na wiele zagrożeń (mimo częstej pomocy człowieka) – mogą wpaść pod koła samochodu, zostać podpalone lub utopione, są też przypadki znęcania się nad nimi dla zabawy i wiele innych.

Co jeśli nie uśpienie lub sterylizacja kota? W regionie działa wiele fundacji działających na rzecz zwierząt. Warto szukać pomocy również tam. Wolontariusze i pracownicy dokładnie zapoznają się z sytuacją, ocenią, co można zrobić lub pokierują dalej, wskazując odpowiednie rozwiązania. Wszyscy ludzie działają w jednej sprawie – na rzecz zwierząt. I przede wszystkim warto pamiętać o sterylizacji każdego zwierzęcia.

Fundacje działające na rzecz zwierząt w Toruniu i regionie:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu,

Fundacja KOT,

Fundacja Cztery Łapy,

Fundacja Hospicjum dla Kotów Bezdomnych,

Fundacja Kociniec Koci Sierociniec.

Sterylizacja psów i kotów a mity To nieprawda, że samice psów i kotów powinny wydać na świat choć jeden miot. Nie ma żadnych podstaw, które wskazywałyby, że ma to realny i pozytywny wpływ na ich życie. Sterylizacja jest bezpieczna i przede wszystkim ważna. Ogranicza występowanie zwierząt bezdomnych, dzięki czemu mniej zwierząt narażonych jest skończenie pod kołami lub w rękach kogoś, kto będzie się nad nimi znęcać. Ponadto ma rzeczywisty wpływ na stan zdrowia zwierzęcia – maleje ryzyko wystąpienia raka sutka bądź ropomacicza. Nie męczą się również z cieczką, co wpływa na ich komfort. Niweluje się również ryzyko wystąpienia ciąży urojonej, co niekiedy niesie za sobą agresję.