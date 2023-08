Skąd na toruńskich ulicach wziął się koń w kapeluszu? I co na jednym z fortów robił tajemniczy rysownik?

Cesarstwo niemieckie działało jak zegarek. Pociągi jeździły punktualnie, a gdy już jakiemuś zdarzyło się spóźnienie, pisały o tym gazety. Na prawie wszystko był jakiś przepis no i w ogóle porządek musiał być. Zdarzało się jednak, że w tym zegarku jakiś trybik nie zaskoczył. Urząd wysyłał na przykład geodetę, aby ten przeprowadził pomiary na jednym z toruńskich fortów. Geodeta rzecz jasna miał służbowy uniform, bo w Prusiech wszyscy urzędnicy mieli służbowe uniformy. Zabierał się do roboty, a tu wyrasta przed nim patrol wojskowy i pod lufą karabinu prowadzi go na odwach. W gazetach zaś piszą, że złapano szpiega, który przebrał się w mundur i robił jakieś pomiary na forcie. Tyle zamieszania i nieprzyjemności, a później okazuje się, że nieborak wykonywał swoje obowiązki, ale informacja o jego przybyciu nie dotarła do patrolujących teren żołnierzy.