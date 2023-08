Jesienne wydarzenia kulturalne. Co czeka na mieszkańców? Spektakle, koncerty, kabarety…

Po wakacyjnej przerwie do Torunia powraca wiele kulturalnych wydarzeń. Koncerty, kabarety, spektakle… Co ciekawego czeka na mieszkańców? Przygotowaliśmy spis wybranych wydarzeń, na które od września mogą wybrać się torunianie.

Koniec sezonu ogórkowego

Zastój kulturalny najczęściej przypada na okres wakacji. Właśnie wtedy pojawiają się pustki w repertuarach. Wraz z nadejściem września obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania kulturą. Wielu ludzi dużo chętniej wybiera się do teatrów czy centrów kultury, by skorzystać z wystawianych tam spektakli i kabaretów, a także z organizowanych koncertów. W Toruniu nie jest inaczej – w cenionych i znanych miejscach od końca sierpnia kultura znowu stanie się żywa. Co zobaczymy?

Na deskach toruńskiego teatru

Nowe repertuary już pojawiły się w toruńskich teatrach. Propozycji jest całkiem sporo – zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. W ostatni sierpniowy weekend na widzów w Teatrze Horzycy czeka premierowy spektakl „Jeszcze dziwniejsze czasy, czyli PRL: Stranger Things”. Nie zabraknie również granych już sztuk. Przygotowano także spektakle „Don Joan”, „Pięć róż dla Jennifer”, „Cud”, „Pola Negri. Fabryka snów”. Teatr Muzyczny również zaskakuje premierami. Od 1 września w repertuarze pojawiają się nie tylko spektakle, ale również koncerty. Wśród sztuk teatralnych widzowie zobaczą „Zbrodnię i karaoke”, „Morderstwo dla dwojga”, „FRIENDS”, „Kręci się?!” oraz „Paryski wieczór”. Dla miłośników muzyki jazzowej natomiast przygotowano dwa koncerty w cyklu Jazz w Pałacu. Wystąpią Wojciech Jachna Squad oraz Jazzam Band feat. Asia Czajkowska. Good Intentions.

Moc muzyki

Wielbiciele muzyki również znajdą coś dla siebie. Koncertów jesienią w Toruniu będzie całkiem sporo. Kogo zobaczymy na toruńskich scenach? Uwzględniliśmy najciekawsze wydarzenia do końca roku kalendarzowego. Jest w czym wybierać!

Koncerty we wrześniu:

Kayah & Marcin Wyrostek i Coloriage – 30.09., CKK Jordanki,

Festiwal NADA 2023, 20-14.09., wystąpią: Vito Bambino, Błoto, Zdechły Osa, Molesta Ewenement, Rubens, ||ALA|MEDA||.

Koncerty w październiku:

Varius Manx – 19.10., CKK Jordanki,

Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz – 15.10., CKK Jordanki,

Edyta Bartosiewicz – 01.10, Lizard King,

Andrzej Piaseczny – 18.10, CKK Jordanki,

Michał Wiśniewski – 15.10, Lizard King,

ABBA i INNI symfonicznie – 5.10., Aula UMK,

Queen Symfonicznie – 22.10., CKK Jordanki,

koncert dedykowany Ewie Demarczyk – 7.10., CKK Jordanki,

koncert pamięci Krzysztofa Krawczyka – 19.10, Lizard King,

Tribute to AC/DC – 26.10., Lizard King,

The Best of Tina Turner – 27.10., CKK Jordanki,

Koncerty w listopadzie:

Kortez – 30.11., CKK Jordanki,

Anna Wyszkoni – 27.11., CKK Jordanki,

Andrzej Sikorowski – 30.11., CKK Jordanki,

Myslovitz – 10.11., OD NOWA,

Winyle Tour – Kobranocka, Róże Europy, Sztywny Pal Azji – 19.11., Lizard King, Koncerty w grudniu:

Kaśka Sochacka – 14.12., Aula UMK

Paweł Domagała – 6.12., CKK Jordanki,

Czerwone Gitary – 3.12. Aula UMK.

Zespół Baciary – 8.12., Aula UMK,

Grupa MoCarta – 29.12., CKK Jordanki.

Śmiechom nie było końca

Kabarety oraz stand-upy również staną się rozrywką na jesienne wieczory. Propozycji jest sporo, co tylko pokazuje, jak wiele osób lubi tego typu wydarzenia. Kto zagości na toruńskich scenach? Zobaczymy m.in.:

Kabaret Hrabi – 11.09., Aula UMK

Kabaret SMILE – 8.12., CKK Joradnki,

Kabaret Skeczów Męczących – 6.10., Aula UMK,

Polską Noc Kabaretową – 10.11., Hala Arena Toruń,

Rafała Banasia – 14.09.23, Dwa Światy,

Tomasza Borasa – 2.10., Lizard King,

Olkę Szczęśniak – 3.11, Lizard King,

Pawła Chałupkę – 9.11., OD NOWA,

Piotra Bałtorczyka – 19.11., Aula UMK.

Balet oraz teatry spoza miasta

Oprócz koncertów, kabaretów czy spektakli przygotowanych przez lokalne teatry w Toruniu można będzie zobaczyć także balet, teatr piasku oraz znane i lubiane spektakle komediowe w gwiazdorskiej obsadzie. Na pewno każdy torunianin znajdzie coś dla siebie. Poniżej krótki spis wybranych wydarzeń:

żONa – komedia niejednoznaczna w swoim rodzaju – 17.09., CKK Jordanki,

Ślub Doskonały: I że Cię nie opuszczę aż do śmiechu – 22.09., CKK Jordanki,

Pani Pylińska i sekret Chopina – spektakl komediowy z muzyką na żywo – 8.10., CKK Jordanki,

Opera in Love – 14.10., Centrum Kultury Dwór Artusa,

Mavka Show – 16.10., Aula UMK,

Show Szalonych Naukowsów – 4.11., Aula UMK,

Karuzela Gna ORKIESTROWO – 4.11., CKK Jordanki,

Jezioro Łabędzie. Ukrainian Ballet – 22.11., CKK Jordanki,

10 Tenorów – 24.11., Aula UMK.

Teatr Piastku Tetiany Galitsyny – Opowieść Wigilijna – 28.11., Aula UMK,

Ucho Prezesa, czyli SCHEDA – Teatr 6. piętro – 5.12., CKK Jordanki,

Kopciuszek Kiev Ballet – 13.12., CKK Jordanki,

Balet Dziadek do orzechów, 17.12., Aula UMK.

