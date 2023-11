Posłowie z Kujawsko-Pomorskiego będą szefami i zastępcami przewodniczących sejmowych komisji

Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości został wybrany zastępcą przewodniczącego sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Za to Agnieszka Maria Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego - Trzecia Droga została zastępcą przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych.

W Sejmie RP, po wyborach, klaruje się coraz bardziej to, kto dostanie stanowiska w ważnych sejmowych komisjach.

Paweł Olszewski, poseł Koalicji Obywatelskiej z Bydgoszczy. został zastępcą przewodniczącego Komisji Infrastruktury. Iwona Kozłowska, posłanka Koalicji Obywatelskiej z okręgu bydgoskiego będzie zastępcą przewodniczącego Komisji Polityki Senioralnej. Natomiast Joanna Scheuring-Wielgus, poseł Lewicy z Torunia będzie zastępcą przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu.

W komisji do spraw Służb Specjalnych zasiądzie dwóch posłów z kujawsko - pomorskiego. Będą to Paweł Olszewski i Krzysztof Brejza. Obydwaj do sejmu dostali się z list Koalicji Obywatelskiej.