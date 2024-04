Po wyborze nowego prezydenta Torunia. Co dalej? Kiedy zacznie urzędowanie?

To, że Paweł Gulewski z Koalicji Obywatelskiej, wygra drugą turę wyborów na prezydenta Torunia w kadencji 2024-2029, stało się jasne bardzo szybko po zamknięciu lokali wyborczych. Wskazywały na to wyniki z poszczególnych komisji, spływające po godzinie 21 do sztabów obu kandydatów w hotelach Bulwar i Filmar oraz publikowane na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. W każdej Paweł Gulewski odnosił zdecydowane zwycięstwo nad Michałem Zaleski. Ta tendencja się utrzymywała w kolejnych minutach. Jeszcze przed godziną 22 Michał Zaleski w wywiadach z dziennikarzami stwierdził, że wygrał jego konkurent. O godzinie 22.30 zadzwonił do Pawła Gulewskiego i pogratulował mu zwycięstwa. Nowy prezydent długo zachowywał spokój, oczywiście ciesząc się ze wspomnianej tendencji. W końcu nastąpił wybuch wielkiej radości. Ostatecznie Paweł Gulewski zdobył aż 65 procent poparcia głosujących w drugiej turze.