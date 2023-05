Pożar samochodu osobowego na drodze w powiecie toruńskim

Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego na drodze wojewódzkiej 533 – to trasa prowadząca z Torunia do miejscowości Wybcz – krótko po godzinie 13. To właśnie w niewielkiej wsi położonej w gminie Łubianka i powiecie toruńskim auto zajęło się ogniem. Na miejsce natychmiast zadysponowano strażaków. W akcji gaśniczej wzięły udział trzy zastępy straży pożarnej: z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmży oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubiance.