Pożar w lesie pod Toruniem. Na miejscu działało pięć zastępów straży pożarnej

Z informacji przekazanych wstępnie przez KM PSP Toruń wynika, że ogniem zajęła się część poszycia leśnego. Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej: Ochotnicza Straż Pożarna w Łążynie, Ochotnicza Straż Pożarna Skłudzewo, Ochotnicza Straż Pożarna Rzęczkowo i Ochotnicza Straż Pożarna Siemoń.

Około godz. 15 (16 lipca) mł. bryg. Aleksandra Starowicz, oficer prasowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu poinformowała, że ogniem zajął się obszar o powierzchni około 150 metrów kwadratowych. Na miejscu łącznie działało pięć zastępów straży pożarnej. Nasza rozmówczyni dodaje również, że do zdarzenia prawdopodobnie doszło wskutek podpalenia lub przyczyna jest nieustalona. Podkreśla jednocześnie, że istotną rolę odgrywają w takich sytuacjach warunki atmosferyczne - w czasie suszy wzrasta liczba pożarów traw i lasów.

Przypominamy, jak istotne jest obchodzenie się z ogniem. Na takich przestrzeni ogień rozprzestrzenia się wyjątkowo szybko, gdyż trawy i poszycie leśne zwłaszcza w okresie upałów są wysuszone, co może stanowić zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu. Stwarza to także zagrożenie dla ekosystemu, gdyż po wypaleniu gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed powstania pogorzeliska.