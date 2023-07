Pożar traw przy torze kolejowym w Toruniu. Na miejscu działały dwa zastępy straży pożarnej

Pożary traw mogą skończyć się tragicznie

Przypominamy, do pożarów traw najczęściej dochodzi z początkiem wiosny, w wyniku wypalania (co jest niedozwolone zgodnie z treścią art. 124 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). Incydentów nie brakuje jednak także w czasie upałów. Najczęstszą przyczyną takich sytuacji są podpalenia. Zawsze należy pamiętać, że na takiej przestrzeni ogień rozprzestrzenia się wyjątkowo szybko, gdyż trawy są wysuszone, co może stanowić zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu. Stwarza to także zagrożenie dla ekosystemu, gdyż po wypaleniu gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do stanu sprzed powstania pogorzeliska.