Poznajesz tego mężczyznę? Ukradł tablice rejestracyjne, szuka go policja

Policjanci z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji osoby przedstawionej na zdjęciach. Wszyscy, którzy rozpoznają mężczyznę, bądź posiadają jakiekolwiek informacje, proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami.

Kryminalni z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Błonie prowadzą postępowanie w sprawie kradzieży dwóch tablic rejestracyjnych, do której doszło w okresie 16 - 17 marca tego roku, przy ulicy Kanarkowej w Bydgoszczy. Do sprawy został zabezpieczony monitoring, który zarejestrował wizerunek osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstwa. Policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do identyfikacji mężczyzny przedstawionego na zdjęciach.

Wszelkie informacje dotyczące tej sprawy można przekazać osobiście w komisariacie policji przy ulicy Broniewskiego 12 w Bydgoszczy lub telefonicznie pod numerem telefonu 47 751 13 67, a także całodobowo pod numerami 47 751 13 59 lub 112 powołując się na znak sprawy L.dz. III Kr 986/24.