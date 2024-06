Tu widać i czuć lawendę. W Łopatkach Polskich powstała niezwykła plantacja dla dorosłych i dzieci

Łopatki Polskie, wieś niedaleko Wąbrzeźna. To właśnie tam mieści się plantacja lawendy, która z dnia na dzień coraz bardziej rozkwita. Niewielki teren ma służyć w niedalekiej przyszłości dzieciom i dorosłym, którzy pragną obcować z naturą.

Lawendowe pola dla każdego

Łopatki Polskie nieopodal Wąbrzeźna to niewielka wieś, która kryje w sobie coś, co może zadziałać terapeutycznie na nasze zmysły – plantację i manufaktury lawendy. Manula. Taką nazwę nosi plantacja prowadzona przez Dorotę Grabowską, która postanowiła zmienić swoje życie i stworzyć miejsce służące dorosłym i dzieciom. Do otwarcia tego urokliwego miejsca przygotowywali się cztery lata. Na ćwierćhektarowej ziemi posadzono blisko 1600 krzewinek w odmianach: Grosso, Hidcote Blue Strain i Blue Scent.

– Postanowiliśmy z mężem kupić stary dom ze stodołą, polem i kawałkiem lasu, by go odremontować i stworzyć coś, co będzie służyć nie tylko nam. Przenieśliśmy się tu z Wąbrzeźna. W moim ogrodzie lawenda rosła, dlatego przeniosłam ją też tu, tylko na dużo większą skalę – opowiadała „Nowościom” Dorota Grabowska.

Lawendowe pola na razie nie są wielkie. Mimo to wymagają sporo pracy – podcinania, by rosły prawidłowo, odchwaszczania i stałego doglądania. W odpowiednim czasie należy je też ściąć, by nie przerosły i nie straciły wszystkich swoich właściwości. Po ścięciu układane są w bukiety, suszone i sprzedawane, żeby także inni mogli wykonać z nich przetwory, susz czy ozdobić swoje mieszkanie. Na terenie plantacji powstała mała destylarnia, gdzie pozyskiwany jest olejek eteryczny i woda kwiatowa. – Od zawsze doceniałam właściwości lawendy i stwierdziłam, że chcę przekazać to dalej. Lawenda nadaje się na herbatę, lecz ma specyficzny smak. Nie wszyscy go lubią. Można wykonać z niej olejek lawendowy. Dużo osób wykorzystuje także jej susz. Na przykład jako przyprawę czy jako odświeżacz do szafy – podkreślała właścicielka plantacji Manula. – Trzeba też wiedzieć, że lawenda ma różne odmiany, różni się kolorem, intensywnością zapachu i olejkami eterycznymi.

Nie tylko bukiety pełne zapachu

W Manuli dziś kupimy bukiety, które możemy własnoręcznie przerobić czy przejść się między rzędami fioletowych roślin. Plany na to miejsce są znacznie większe. Ma być to przestrzeń dla każdego, ale ze szczególnym skupieniem na dzieciach, które potrzebują kontaktu z naturą.

– Od wielu lat w Wąbrzeźnie prowadzę przedszkole. Moją plantację tworzyłam też z myślą o moich uczniach, by mogły doświadczać czegoś, czego niekoniecznie mogą doświadczyć w mieście. Remontujemy obecnie stodołę, gdzie prowadzone będą zajęcia dla przedszkolaków. Odbywać się tam będą także warsztaty dla dorosłych, choćby z wykonywania lawendowych hydrolatów, które korzystnie wpływają na naszą skórę – opowiadała Dorota Grabowska.

Specjalnie dostosowana przestrzeń ma pozwolić dzieciom (i dorosłym) na obcowanie z tym, jak żyje się na niewielkiej farmie. Mają poznawać różne gatunki roślin, także tych nieco zapomnianych. Dzięki współpracy z lokalną społecznością możliwe będzie również zapoznanie się ze zwierzętami gospodarskimi. Na terenie plantacji Manula trwają obecnie prace terenowe. Tworzony jest staw. Powstanie także niewielki taras do sesji fotograficznych, który doskonale komponować się będzie z powiększającym się polem lawendy. Na działce rosną także zabytkowe dęby. Można wybrać się do niewielkiego, starego lasu, który rośnie nieopodal i po prostu obcować z naturą. W ciepłe dni nad całym terenem unosi się lawendowy zapach, który kojąco działa na zmysły. A gdy przechodzi się pomiędzy lawendowymi alejkami, można odpocząć, wsłuchując się w pracę pszczół czy trzmieli.

– Tu naprawdę można odpocząć. Marzy nam się stworzenie prawdziwej agroturystyki, gdzie przyjeżdża się po to, by doświadczyć czegoś innego, by popracować na roli i zobaczyć, jak dużo można z tego wynieść dla swojego ducha – mówiła Dorota Grabowska. – Serdecznie zapraszam do odwiedzin. W pełni wystartujemy już niedługo, ale już teraz można przyjechać i rozpłynąć się w lawendowym zapachu.

Plantację Manula znaleźć można pod adresem Łopatki Polskie 22. Na razie odwiedzać można ją w weekendy w godz. 10.00-13.00 oraz 16.00-19.00. Wszelkie szczegóły dostępne są na stronie na Facebooku pod nazwą Manula oraz numerem telefonu 604 238 767.

