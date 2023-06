Praca w Kujawsko-Pomorskiem: "Do pilnowania czereśni przed ptakami zatrudnię" i inne nietypowe prace sezonowe

Zanim czereśnie trafią do klienta, muszą dojrzeć na drzewach w sadzie. Ktoś musi ich pilnować przed ptakami...

Szukasz pracy sezonowej? W Kujawsko-Pomorskiej jej teraz nie brakuje. Dorobić można nie tylko w gastronomii czy turystyce, ale i podejmując nietypowe zlecenia. Na przykład - pilnując czereśni przed szpakami, statystując w reklamie czy nocą inwentaryzując towar w markecie. Oto szczegóły.

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

"Mężczyznę do pilnowania czereśni przed ptakami zatrudnię" - ogłasza właśnie pewien gospodarz z spod Koronowa. A dokładniej - ze wsi Witoldowo. Takiej nietypowej pracy można podjąć się na 1,5 miesiąca. W tym czasie pracodawca zapewnia zakwaterowanie. W ogłoszeniu na lamach "Gazety Pomorskiej" gospodarz podał do siebie numer kontaktowy: 600 197 020.

Gdy jedni jadą na urlop, inni mają pracę. Bo psem czy kotem można zająć się też w domu zwierzaka

Okres wyjazdów krótszych już się zaczął. Za nami długie weekendy: majowy i czerwcowy. Za pasem natomiast - sezon urlopowy. I tutaj otwiera się możliwość zarobku dla tych, którzy gotowi są zaopiekować się czyimiś zwierzętami lub też po prostu doglądać domu, mieszkania.

"Dzień dobry. Mam 6-letniego psa rasy flat coated retriver i poszukuję pomocy przy jego wyprowadzaniu w terminie 6-13 lipca 2023 r. Pozdrawiam - Dominika". Taki anons znajdujemy na portalu Jooble. pl. Dotyczy Torunia.

To tylko przykład. Petsitting to zyskujący na popularności rodzaj opieki nad zwierzęciem, polegający na dokarmianiu, pielęgnowaniu i wyprowadzania pupila tam, gdzie mieszka. Pierwszym krokiem jest podpisanie umowy z opiekunem, przedstawienie pupila, rozmowa właściciela z pracownikiem firmy i ustalenie warunków opieki. Potem zwierzak poznaje osobę, która kilka razy dziennie będzie odwiedzała jego dom. Przykładem portalu, w którym właściciele pupila mogą znaleźć osobę do opieki, jest petsitter.pl. Działająca od kilku lat strona jest formą łącznika pomiędzy opiekunami i właścicielami zwierząt. Kwota wynagrodzenia dla opiekuna ustalana jest indywidualnie.

Nocne inwentaryzacje w sklepach. W Toruniu szykuje się 26 czerwca

Sklepy wielkopowierzchniowe najczęściej organizują inwentaryzacje towaru nocami, by nie ograniczać handlu za dnia. To okazja dla nocnych marków, by zarobić. Gdzie i ile?

W Toruniu taka inwentaryzacja szykuje się w jednym z supermarketów już 26 czerwca. Chętnych do takiej pracy szuka Agencja Pracy Tymczasowej Work&Profit. To sprawdzona marka - działa na polskim rynku od ponad dwudziestu lat.

Na czym polega taka inwentaryzacja? Na liczeniu towaru, raportowaniu i pracy ze skanerem. Czego wymaga się od kandydatów? W zasadzie tylko ukończonych 18 lat, chęci do pracy i dyspozycyjności we wskazaną noc. Mile widziany jest status ucznia lub studenta, ale niekonieczny. Agencja oferuje zatrudnienie w oparciu o umowę cywilnoprawną (praca tymczasowa), wynagrodzenie wypłacane 7 dni po zakończonym zleceniu. Jak duże? To 25 zł za godzinę brutto. Do tego zapewnione jest bezpłatne szkolenie i opieka koordynatora. Agencja oferuje też przyjazną obsługę administracyjną on-line. To oznacza, że bez konieczności wychodzenia z domu można załatwić formalności poprzez konto pracownika. Zainteresowani mogą wypełnić formularz aplikacyjny dostępny np. na portalu Infopraca.pl.

Statyści do reklam i seriali poszukiwani także w Kujawsko-Pomorskiem

Okazją do zarobienie pieniędzy, ale i przeżycia przygody jest zajęcie statysty lub epizodysty. Takie osoby, które mają szansę zagrać w reklamie czy serialu, poszukiwane są także w Kujawsko-Pomorskiem. Rekrutują je zazwyczaj ludzie współpracujący z agencjami reklamowymi. Polecamy: Dzieje się w Toruniu. Najlepsze zdjęcia fotoreporterów >>> TUTAJ <<< W czerwcu aktualna jest rekrutacja dla osób także z naszego regionu. "Poszukuję epizodystów oraz statystów do znanych seriali oraz do reklam. Poszukuję osób w każdym typie urody, w wieku 16-65 lat, do ról epizodycznych. W zgłoszeniu prześlij: imię, nazwisko, wiek, nr telefonu oraz załącz zdjęcia. Obsługujemy najbardziej wymagające codzienne produkcje TVN i Polsat. Czekamy na Ciebie!" - czytamy w anonsie na portalu Lento.pl (zakładka: Toruń/praca). Tutaj też można od razu aplikować.

Ile zarabiają statyści? To bardzo różne stawki: od skromnych po naprawdę godne. Zależy od rodzaju produkcji. We wspomnianej rekrutacji zapewnione jest podpisanie umowy o dzieło.

Praca sezonowa. A może wakacje w salonie gier nad jeziorem? Albo innym ośrodku?

Kolejna oferta pracy sezonowej mniej typowej dotyczy salonu gier w Przyjezierzu (pow.mogileński). Znajduje się tam znany w regionie ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem i szereg atrakcji dla wypoczywających. To stąd właśnie pochodziła pod koniec maja oferta pracy sezonowej na lato - w salonie gier. (Lento.pl). Pracodawca zapewniał zakwaterowanie oraz wynagrodzenie rzędu 4500-5000 zł brutto miesięcznie.

Podobnych ofert pracy, płynących z miejscowości wypoczynkowych w Kujawsko-Pomorskiem, teraz nie brakuje. Nie jest tajemnicą, że najcięższa zazwyczaj jest praca sezonowa w gastronomii i w punktach handlowych typu sklep nad jeziorem, oblegany przez klientów także wieczorami i weekendy. Nieco więcej oddechu daje zajęcie w wypożyczalniach sprzętu wodnego czy obsłudze atrakcji typu trampolina czy karuzela.

WAŻNE. Od lipca stawka godzinowa idzie w górę! Pamiętaj o tym podpisując umowę 1 lipca wzrośnie po raz drugi w bieżącym roku nie tylko minimalne wynagrodzenie krajowe (miesięczne), ale i minimalna stawka godzinowa.

Do końca czerwca wynosi ona 22 zł i 80 gr brutto. Od lipca natomiast wzrasta do 23 zł i 50 gr brutto. Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku: Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem

Gdzie dobrze zjeść w Toruniu i okolicach?

Toruń Retro!

Sport w Toruniu