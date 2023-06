Toruń. 16-latek w BMW wjechał w okno sklepu na Bażyńskich. Co go za to czeka?

Nastolatek za kierownicą BMW. Za wjazd w okno sklepu będzie się w sądzie rodzinnym

Do tego zdarzenia doszło w sobotni wieczór około godziny 22.00. Gdzie dokładnie? W pasażu handlowym przy ulicy Bażyńskich. Jego front zajmuje Biedronka. Dalej mieści się apteka i wspomniany sklep właśnie. Parking tutaj jest wieczorem całkiem niezłym miejsce do "pojeżdżenia sobie" - dość rozległy, pustoszejący o tej porze. Mimo wszystko jednak, Biedronka i sąsiedni Lidl czynne są tutaj do późnych godzin wieczornych - teren przemierzają zatem także klienci.

W takich okolicznościach właśnie auto marki BMW wjechało w okno lokalu przy aptece. - Z ustaleń przybyłych na miejsce policjantów wynika, że 16-latek nieposiadający uprawnień do kierowania pojazdem nie dostosował prędkości do panujących warunków, a następnie wjechał w witrynę sklepową - przekazuje st. sierż. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Jak przekazała nam z kolei Dominika Bocian, rzeczniczka toruńskiej policji, ten młody mieszkaniec Torunia był trzeźwy - został od razu przebadany przez przybyłych na miejsce policjantów.

Konsekwencje? Pierwsze i natychmiastowe spotkały właściciela samochodu. Udostępnienie pojazdu osobie nieposiadającej prawa jazdy to wykroczenie. W za to właśnie właściciel BMW ukarany został mandatem w wysokości 300 zł. Nastolatkiem natomiast zajmie się sąd rodzinny. Co go tam czeka? Sporo zależy od tego, czy ma już na koncie jakieś wpadki, czy też jest to jego "debiut".