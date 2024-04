Toruń. Życie coraz droższe, więc sądy rodzinne podnoszą alimenty. Jeśli ojca stać na płacenie...

Podwyższenie alimentów jest jednak ostatecznie możliwe tylko wtedy, gdy sąd uzna, że zobowiązany do ich płacenie (to wciąż najczęściej ojciec) ma odpowiednie możliwości finansowe i zarobkowe. Takie, które w ocenie Temidy pozwolą mu sprostać wyższej alimentacji.

Matka i ojciec z Torunia. Sąd: "Nastąpił wzrost cen towarów i usług"

W kwietniu 2022 roku, po mediacjach, rodzice zawarli ugodę co wysokości alimentów. Potwierdził ją następnie Sąd Rejonowy w Toruniu swoim postanowieniem. Ojciec zobowiązał się do płacenia po 600 zł miesięcznie na córkę i po 400 zł na synka.

Już po półtora roku pani Anna, matka dzieci, wniosła do sądu pozew o podwyższenie alimentów: do kwoty po 800 zł na każde z dzieci. W argumentacji podała szereg okoliczności, które wskazywały po pierwsze na to, że wzrosły potrzeby córki i syna. Jakie? Np. koszt zajęć pozalekcyjnych, koszt opiekunki dla synka (koniecznej, gdy matka pracuje na drugą zmianę), a także - najzwyczajniej w świecie - samo "życie". A to w związku z inflacją.

Ojciec na wyższe alimenty nie chciał się zgodzić. Twierdził też, że tylko na swoje utrzymanie w czasie pracy za granicą wydaje po 4.500 zł. Sędzia Barbara Trokowska-Stempnik z III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Toruniu te jego wyliczenia uznała za niewiarygodne. Zwróciła też uwagę na to, że nowa partnerka torunianina, z którą mieszka w Polsce, nie zarobkuje.

Inflacja i rosnące koszty życia to jeden z głównych powodów, dla których kolejny już rok przybywa w sądach pozwów o podwyższenie alimentów. W Toruniu zajmuje się nimi III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego. pixabay/Polska Press/Adobe Stock

- Kobieta nie pracuje i pozostaje na jego utrzymaniu. Nie zmienia to jednak tego, że pierwszeństwo w zaspokojeniu usprawiedliwionych potrzeb mają dzieci pozwanego. Nie może być bowiem tak, że M. B. (ojciec - przyp. red.) alimentuje dorosłą kobietę kosztem własnych dzieci - zaznaczyła sędzia w uzasadnieniu wyroku.