Pracowniku, nie czyść maszyny w biegu! Dramat w "Seni" w Brodnicy, ale nie tylko tam...

Zacznijmy od brodnickiej "Seni", czyli fabryki należącej do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych. Do dramatu w zakładzie przy ulicy Sikorskiego 66 w Brodnicy doszło 12 listopada. Firma od razu wezwała policję, ale sam wypadek policjanci zgłosili inspekcji pracy dopiero 21 listopada. Najprawdopodobniej czekali na opinię lekarzy o skutkach wypadku. Co się wydarzyło?

Wsunął rękę do maszyny. Amputowane trzy palce

To była nocna zmiana w fabryce, godzina około 1.10. Mężczyzna obsługiwał maszynę na linii technologicznej służącej do odzysku celulozy. Zabrał się za czyszczenie tzw. sekcji oczyszczania powietrzem. Jak wszystko na to wskazuje, maszyna była w ruchu. -Dokonując czyszczenia wsunął rękę do rury, aby usunąć nieczystości. Wtedy doszło do kontaktu ruchomych części urządzenia z palcami jego prawej dłoni. W efekcie spowodowało to częściową amputację trzech palców - podaje Okręgowy Inspektorat Pracy.