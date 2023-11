Prezes NBP przed Trybunałem Stanu? K. Szczucki: "To podważyłoby wiarygodność Polski"

- Musieliby wykazać, że prezes NBP jakimś swoim działaniem sprzeniewierzył się Konstytucji, a takie zdarzenie nie miało miejsca" - zauważył. Po drugie, jak ocenił, "spowodowałoby to niesamowity chaos w funkcjonowaniu banku centralnego, podważyłoby zaufanie i wiarygodność Polski na arenie międzynarodowej w obszarze polityki monetarnej i gospodarczej". Według posła PiS "byłoby to działanie bardzo nieodpowiedzialne - powiedział poseł Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości.

- Jeżeli w danym momencie będą mieli większość, to będą mogli wybrać swojego przedstawiciela. W tej chwili powinni uszanować to, że Adam Glapiński jest prezesem NBP - dodał Szczucki.

Donald Tusk zaproponował także, aby powołać trzy komisje śledcze. Pierwszą do tzw. wyborów kopertowych, drugą do spraw afery wizowej, a trzecią do spraw Pegasusa. Pierwsza ma być powołana w najbliższy wtorek, a dwie kolejne do końca roku.